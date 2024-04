Auch diese Stars sollen zurückkehren

Etwa Daphne Zuniga (61), die in der von 1992 bis 1999 ausgestrahlten Seifenoper die freiberufliche Fotografin Jo Beth Reynolds mimte. Als dritte Rückkehrerin wird Laura Leighton (55) angeführt, die in "Melrose Place" die Figur Sydney Andrews verkörperte. Ob noch weitere Schauspielerinnen und Schauspieler der Originalserie mit von der Partei sein werden, geht nicht aus dem Artikel hervor.

Auch zur Handlung der Neuauflage ist demnach ein wenig bekannt. So kommt es zu einem "plötzlichen Todesfall innerhalb des Freundeskreises", der die altbekannten Figuren zurück an den "Melrose Place" in West Hollywood führt. Das fördere jedoch alte Traumata, vergangene Romanzen sowie neu aufbrandende Auseinandersetzungen zutage. Als Drehbuchautorin und Produzentin des "Melrose Place"-Reboots fungiert demnach Lauren Gussis, die auch schon an der ungewöhnlichen Krimiserie "Dexter" beteiligt war.