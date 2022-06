Darum geht's in den "Horizon"-Games

Für alle Nicht-GamerInnen unter euch, hier ein kurzes Recap: Bei "Horizon" befindet sich der/die SpielerIn in einer postapokalyptischen Zukunft, etwa 1000 Jahre nach dem Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation. Die Überlebenden (die sich zu kleinen Stämmen auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen zusammengeschlossen haben) müssen sich die Erde mit Maschinenwesen teilen, doch alle leben friedlich zusammen. Die Maschinenwesen erinnern an Urzeit-Tiere und Dinosaurier. Interessiert: Technik wird in dieser neuen Welt strikt abgelehnt und als etwas Teuflisches empfunden.

Im Fokus der Geschichte steht Aloy, die aus dem Stamm der "Nora" kommt und eine Jägerin ist. Eines Tages befällt ein gefährliches Virus die Maschinenwesen, die daraufhin die Menschen angreifen. Es liegt an Aloy (in deren Rolle die SpielerInnen schlüpfen), ihre Welt zu retten und herauszufinden, was damals wirklich passiert ist ...