"How I Met Your Father": Dieser "HIMYM"-Star kommt zurück!

Achtung, Spoiler!

Von Anfang spielte "How I Met Your Father" mit Referenzen und Easter Eggs, die sich auf die Mutter-Serie (no pun intended!) "How I Met Your Mother" beziehen. So zum Beispiel wohnen Jesse und Sid in der alten Wohnung von Ted und Marshall über dem MacLaren's Pub.

Hauptdarstellerin Hilary Duff hat auch von Beginn an betont, dass Cameo-Auftritte der Figuren aus der Original-Serie geplant sind. So möchte man immer wieder spielerisch darauf hinweisen, dass beide Serien im selben Universum spielen – und hofft natürlich damit obendrein, die alten "HIMYM"-Fans mit an Bord zu holen (beziehungsweise dort zu behalten)

Und nun, im Finale der ersten "HIMYF"-Staffel, die bereits in den USA lief, war es endlich soweit. Ein beliebter Charakter aus der Kult-Sitcom rund um Romantiker Ted kehrte zurück und stattete der neuen Clique einen Besuch ab.