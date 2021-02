So anders hätte "I Care A Lot" ursprünglich enden sollen

Marla Grayson gilt dank ihrer Machenschaften nicht unbedingt als Sympathieträgerin in ihrem Umfeld. Am Ende des Films beschließt sie mit Gangster Roman, dass sie die Vormundschaften für SeniorInnen als lukratives Business starten wollen. In den letzten Sequenzen sieht man jedoch, wie sie von einem Verwandten einer früheren Patientin erschossen wird.

So hätte das alternative Ende ausgesehen

Drehbuchautor Blakeson verriet gegenüber "Cinemablend", dass er mit der jetzigen Fassung des Thrillers zum Nachdenken anregen wollte. "Das Ende ist zufriedenstellend, aber hinterlässt einen bitteren Beigeschmack", so Blakeson. Er habe jedoch lange überlegt, Marla Grayson mit ihrem fragwürdigen Verhalten durchkommen zu lassen.

"Im Prozess haben wir vieles ausprobiert. (...) Wir haben den anderen Weg probiert, aber es fühlte sich komisch an. Das wäre so, als würde das in der echten Welt auch so funktionieren (...) Ein anderes Ende zu machen, wäre allerdings einfacher und weniger düster gewesen", erklärte er seine Entscheidung.