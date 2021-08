Sieben (1995)

Psychospielchen-Meister David Fincher präsentiert sich in Höchstform in diesem nervenzerfetzenden Thriller über einen Serienkiller, der von den sieben Todsünden besessen ist und deshalb jeder von ihnen einen grausigen Ritualmord widmet. Die Jagd nach dem Psychopathen bringt die Detectives Somerset (Morgan Freeman) und Mills (Brad Pitt) an ihre seelischen Grenzen.

"Sieben" nimmt uns an der Hand und entführt uns in die tiefsten Abgründe des menschlichen Bösen, was zum Teil sehr schwer verdaulich ist. Das permanente Gefühl der unterschwelligen Gefahr lässt uns ZuschauerInnen beinahe aus der Haut fahren, die gezielt gesetzten Schockmomente tun es schließlich tatsächlich. Die Schlussszene ist legendär.

Hier geht's direkt zum Film!