"Mrs. Harris Goes To Paris" von Paul Gallico

Eine Putzfrau aus London namens Mrs. Harris, eine Frohnatur vor dem Herren, stößt zufällig auf das schönste Kleid, das sie je in ihrem Leben gesehen hat. Spontan und lebensfreudig, wie sie ist, beginnt sie sofort, eisern zu sparen, um zum Dior-Headquarter in Paris zu reisen. Das tut sie schließlich auch – und ihr Leben wird dort komplett auf den Kopf gestellt ... Spielt in den 1950er-Jahren, Isabelle Huppert ist auch mit an Board.

Für Fans von "Der Teufel trägt Prada"! Ab 14. Juli im Kino zu sehen.

