Jamie Foxx wird den düsteren Comic-Helden in einem Kino-Abenteuer unter der Regie von Todd McFarlane spielen. Wie "Deadline Hollywood" berichtet, will McFarlane einen düsteren Horrorfilm abliefern, der in den USA als R-Rated (nicht unter 17 Jahren) in die Kinos kommen soll.

Da passt es auch gut, dass der Film beim Studio Blumhouse erscheint, das vor allem für Horrorfilme bekannt ist. Das Budget des Films ist im Vergleich zu den Superhelden-Filmen von Marvel freilich bescheiden: 10 bis 12 Mio. Dollar.