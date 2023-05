Zuerst gab es das Indie-Horrorspiel "Five Nights at Freddy's", bei dem die Gamer:innen eine Nachtschicht in einer Pizzeria unbeschadet überstehen mussten, obwohl blutrünstige Animatronics Jagd auf den Nachtwächter machten. Einen Stoff, der so filmgerecht ist, konnte sich gerade ein Horror-Label wie Blumhouse unmöglich entgehen lassen.

Und so werden wir auch bald in den Kinos eine schreckliche Pizza-Erfahrung machen dürfen. Was auf die ahnungslosen Opfer alles zukommt, sobald das mechanische Bären-Maskottchen zum Leben erwacht, deutet bereits der erste Teaser-Trailer an: