Ranking: Katherine Heigls beste Liebeskomödien

Schauspielerin Katherine Heigl verriet einst gegenüber "The Guardian", dass sie sich Filmrollen in Liebeskomödien nicht abzulehnen getraut habe. Deshalb gibt es wohl so viel Auswahl mit Heigl in der Hauptrolle.

Dennoch habe sie die Rom-Coms geliebt und den ZuschauerInnen etliche Liebesgeschichten mit Witz und Charme nahe gebracht. Wir verraten, welche als echte Film-Highlights durchgehen und welche man nur als wahrer Fan gesehen haben muss.