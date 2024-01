Das Interesse an der neuesten Harlan Coben-Serie "In ewiger Schuld" auf Netflix ist groß: Nicht nur, dass sie sich sofort nach Erscheinen die Polepostion der Charts sicherte, auch die gesamte (Social Media-)Welt fragt sich gerade: Wie kann es sein, dass ein toter Mann auf dem Videomaterial einer versteckten Cam zu sehen ist? Und mit welchen Twists und Turns wartet der US-amerikanische Schriftsteller diesmal auf? Eines darf verraten werden: Der Prämisse, dass man seine Mitmenschen in Wahrheit gar nicht kennt, bleibt Coben auch diesmal treu ...

Reicht das alles aus, um eine Fortsetzung von "In ewiger Schuld" zu sichern?