Ist Joe Burkett wirklich tot?

Es ist die Frage, auf die die gesamte Serie aufbaut: Ist Mayas Ehemann Joe tatsächlich tot? Auch wenn zu Beginn es nicht danach aussieht: Ja, Joe ist tatsächlich durch Pistolenschüsse in jener schicksalhaften Nacht, an die sich Maya immer und immer wieder erinnert, gestorben. Er war also von Beginn an tot.

Wer hat Joe getötet?

Dies ist wohl die größte Überraschung in "In ewiger Schuld": Es war Maya selbst! Jene Frau, die – so schien es – eigentlich alles daran setzte, um den Mord an Joe aufzuklären. Eigentlich ging es ihr aber vor allem darum, wie es sein konnte, dass ihr toter Ehemann auf den Aufnahmen der Nanny-Cam zu sehen war (no worries, dazu kommen wir noch!). Dass dies nicht möglich sein konnte, wusste niemand besser als Maya selbst. Denn sie erschoss ihren Ehemann höchstpersönlich.