Bei uns ist er eher unter Genre-Fans und Leseratten bekannt, in den USA zählt Harlan Coben aber zu den erfolgreichsten Thrillerautor:innen der Gegenwart. Der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller ist so etwas wie das US-amerikanische Pendant zu Sebastian Fitzek: Seine Werke zeichnen sich durch komplexe Plots, mehrere, eng miteinander verflochtene Storyfäden, überraschende Wendungen und natürlich eine hohen Spannungsbogen aus, die Cobens Bücher zu wahren Pageturner machen. In jedem seiner Bücher geht es um die bohrende Frage, wie gut man seine Mitmenschen eigentlich wirklich kennt.

Dass sich so eine Thriller-DNA auch gut am Streamingbildschirm macht, hat bald auch Netflix begriffen und schloss 2018 einen Deal mit dem 62-Jährigen ab: 14 seiner Bücher will der rote Streamingriese insgesamt als Miniserien verfilmen, acht davon sind bereits erschienen. Der neueste Titel: "In ewiger Schuld", seit 1. Jänner auf Netflix online.

Bei uns findet ihr einen praktischen Überblick über alle Harlan Coben-Verfilmungen auf Netflix: