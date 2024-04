"In the Grey": Jake Gyllenhaal in neuem Guy-Ritchie-Film

Wer spielt in "In the Grey" mit?

Die Hauptrolle wird von Jake Gyllenhaal gespielt, der für Ritchie bereits in Filmen wie "The Covenant" vor der Kamera stand. An seiner Seite ist der Publikumsliebling Henry Cavill zu sehen, der wohl einen der Ganoven verkörpern dürfte. Mit Eiza Gonzalez ist auch ein weiterer Star aus "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" im Cast dabei. Zusätzlich ist "Gone Girl"-Darstellerin Rosamund Pike Teil des starbesetzten Ensembles.

Auf der CinemaCon sprach Cavill über seine neuste Zusammenarbeit mit Ritchie: "Guy schafft am Set eine wunderbare Atmosphäre. Es gibt definitiv eine kreative Freiheit. In Guys Fall ist es wirklich wie in einer Familie, wir verstehen uns auf Anhieb, die Freundschaft gibt einem eine Freiheit." Wahrheit oder bloß PR-Gelaber?