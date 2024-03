Gyllenhaal wäre sofort bei "Road House 2" dabei

Bisher hat sich Prime Video nicht zu einem möglichen Sequel geäußert – was nachvollziehbar ist, da "Road House" erst vor kurzem gestartet ist und man bei Amazon erst abwarten möchte, wie viele Streamingstunden das Action-Furioso insgesamt für sich beanspruchen kann.

Gyllenhaal jedenfalls, der sich für das Remake wiedermal körperlich bis zur Grenze gestählt hat und sich im Film die Seele aus dem geschundenen Leib spielt, wäre auf jeden Fall bei "Road House 2" dabei: "Ich würde [eine Fortsetzung] lieben. Ich liebe die Rolle, ich liebe den Charakter. Ich liebe seinen Humor", so Gyllenhaal im Gespräch mit "Screen Rant." Der Schauspieler ist überzeugt, dass es "so viel mehr zu erforschen" gibt, was seine Figur Dalton betrifft.

Wo geht seine Reise hin? Wie entwickelt sich Dalton? Zudem sei er Fan des Trainings für den Film gewesen, gibt Gyllenhaal zu.