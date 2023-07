Ist er schon wach oder träumt er noch?

"Inception" aus dem Jahre 2010 ist cineastischer Mindfuck erster Klasse, der die Grenzen des Möglichen und Unmöglichen sowohl auf dramaturgischer als auch visueller Ebene beinahe perfekt auslotet und das Undefinierbare zur (unterhaltsamen) Definition erhebt. Die Oscar-Nominierung als "Bester Film" war da nur eine logische Folgerung. Nolan spielt gewohnt niveauvoll, aber auch kurzweilig mit der Erwartungshaltung des Publikums und stellt von der ersten Filmminute an die Frage: Was ist echt? Was ist real? Und was soll das Ganze eigentlich?

Klar, dass auch das Ende von "Inception" von Nolan bewusst offen gelassen wird und bei uns Zuschauer:innen seit nunmehr 13 Jahren die Gehirnmasse zum Brodeln bringt: Träumt Cobb (DiCaprio) nach wie vor? War der gesamte Film eine einzige Traumsequenz? Oder ist der "Gedanken-Dieb" dann doch in der Wirklichkeit und bei seiner Familie angekommen und wechselt er tatsächlich mit Leichtigkeit zwischen Traum- und Realitätsebene?