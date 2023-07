Ja, die Explosion gab es wirklich

Eine der großen Stärken von Christopher Nolans Werken ist der mitreißende und teils subtile Filmscore. Die Musik erinnert stark an "Inception“ und "Interstellar“, hat jedoch auch ihren ganz eigenen Charakter. Statt Hans Zimmer, der die Filmmusik für "Inception“, "The Dark Knight“-Trilogie, "Interstellar“ und "Dunkirk“ kreiert hat, zeichnet sich diesmal der Schwede Ludwig Göransson für die Filmmusik verantwortlich, so wie bereits bei Nolans letztem Werk "Tenet“. Göransson hat für seine musikalische Arbeit an "The Mandalorian“ bereits zwei Emmys gewonnen und wurde für "Lift Me Up“ aus "Black Panther: Wakanda Forever“, das er zusammen mit Rihanna erschaffen hat, für einen Oscar nominiert.

Die Musik fängt die zugrundeliegende Stimmung von "Oppenheimer" perfekt und wird gekonnt eingesetzt. So weiß der Film auch zu schweigen und lässt den atemberaubenden Bildern allen Raum, den es zum Entfalten braucht. Dabei ist es gleichermaßen beeindruckend wie widerwärtig, dass verheerende Ereignisse wie das Zünden einer Atombombe so schön aussehen können. Die Aufnahmen bringen noch mehr zum Staunen, wenn man bedenkt, dass Christopher Nolan so gut wie nie CGI verwendet und seine Special Effects real umsetzen lässt. Das heißt für Zuschauer:innen: Ja, diese Explosion hat es wirklich gegeben.

Es ist wohl klar, dass es für diese phänomenale Leistung Oscar-Nominierungen geben wird, aber das ist bei einem Namen wie Christopher Nolan nicht weiter verwunderlich. Doch nicht nur in dieser Hinsicht liefert "Oppenheimer" Herausragendes ab. Man merkt zu jeder Zeit, dass bei diesem Film eben die Besten der Besten am Werk sind.