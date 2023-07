"Barbie" oder "Oppenheimer": Welcher Film ist besser?

Christopher Nolan vs. Greta Gerwig

Welcher Film lohnt sich also mehr?

Für uns gewinnt "Oppenheimer" das Duell gegen "Barbie".

Robert Oppenheimers Leben und das Manhattan Projekt vereinen eine Vielzahl an enorm wichtigen moralischen und philosophischen Fragestellungen, die sowohl einen tiefen Einblick in die menschliche Seele geben, als auch globale Strukturen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Manche menschlichen Eigenschaften kommen eben nur in Ausnahmesituationen zum Vorschein und das Manhattan Projekt fußt auf einer der größten Konflikte der Menschheit. Nolans Auseinandersetzung damit ermöglicht es dem Publikum, ein tieferes Verständnis für unsere Spezies zu entwickeln und ist gleichzeitig sehr unterhaltsam.