Gibt es eine Post-Credit-Szene?

Hier müssen wir enttäuschen: Am Ende von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" erscheint keine Abspannszene – so wie in den vorherigen Teilen auch schon. Damit bleibt sich die Abenteuer-Reihe treu und verfällt nicht dem Trend, an jeden Blockbuster noch eine Post-Credit-Szene dranzuhängen.

Zugegeben, in einer Abspannszene hätte es sich vielleicht angeboten, entweder einen charmanten Abschied für Harrison Ford als Indy zu finden oder ein Augenzwinkern in Richtung Indiana Jones' Patentochter Phoebe Waller-Bridge einzubauen. Doch nach dem 2,5-stündigen Spektakel sind die meisten aus dem Publikum wohl einfach froh, nach Hause gehen zu können.

Diese neuen Kinofilme haben aber sehr wohl eine ebensolche Szene: "The Flash", "Guardians of the Galaxy Vol. 3", "Der Super Mario Bros. Film" – und schlichtweg so gut wie jeder Marvel- und DC-Film.