Diese diskutieren darüber, was ihre liebsten Musiker:innen sind, während sie auf ihren Einsatz warten. Als kleiner Gimmick wird an dieser Stelle "Come and Get Your Love" von Redbone eingespielt – das legendäre Lied mit dem (Star-Lord in) "Guardians of the Galaxy" ins MCU eingeführt wurde. Daraufhin stürzen sie sich auf eine Horde außerirdischer Kreaturen, die ein Dorf anzugreifen drohen.