An welchem Punkt seines Lebens befindet sich Indiana Jones am Anfang dieses Films? Was geht in ihm vor?

Ford: Er steht eher am Ende seines Lebens als am Anfang. Er schaut den Konsequenzen seines Lebens ins Auge. Es ist der letzte Tag seiner akademischen Laufbahn. Er zieht sich von seiner Lehrtätigkeit zurück. In einem kurzen Moment des Films kann man sehen, dass er desinteressierte Studenten in Archäologie unterrichtet.

Er hat ein wenig die Freude an seinem Leben verloren - und seinen Geschmack für das Abenteuer. Sein Familienleben ist zerrüttet. Er erlitt den Verlust seines Sohns in Vietnam. Seine Ehefrau und er haben Probleme, sie sind zerstritten.

In den ersten 20 Minuten des Films sehen wir den alten Indiana Jones am Ende des Zweiten Weltkriegs. Dann schneiden wir ins Jahr 1969. Vor Beginn der neuen Geschichte sehen wir diesen Mann, der in seiner Unterwäsche aus einem Sessel aufsteht, mit einem leeren Glas in der Hand. Er ist mit Rock 'n' Roll-Musik seiner Nachbarn konfrontiert.