Nostalgie pur

Die Action- und Nostalgieelemente kommen hier keineswegs zu kurz: Auch wenn Jones inzwischen in einer Welt lebt, die deutlich komplexer ist und er in seinen Bewegungen eingeschränkt ist, schafft es Mangold den Charme von Ford hochleben zu lassen. Verfolgungsjagden auf einem Pferd, schnalzende Peitschenhiebe und der unverwechselbare Hut sorgen immer wieder für magische Momente, die Erinnerungen an die Anfänge des Franchise wecken.

Leider wird "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" im letzten Drittel durch sinnlose Wendungen in die Knie gezwungen. Während man knapp zwei Stunden lang einer überhöhten, aber durchaus realistischen Geschichte zugeschaut hat, verkümmert das packende Abenteuer zu einem absurden Zeitreisefilme.

Ohne große Erklärung plant Voller eine Zeitreise in den Zweiten Weltkrieg, um das Dritte Reich in den Sieg zu führen. Mit ihm im Flugzeug in die Vergangenheit befinden sich Indy und seine Patentochter, doch anstatt in Nazi-Deutschland anzukommen, landen sie in einer römischen Schlacht.