Die 9 besten Zombie-Filme auf Amazon Prime

The Girl with all the Gifts (2016)

Ursache der Zombie-Epidemie ist diesmal kein Virus, sondern eine Pilzinfektion. Egal, das Ergebnis ist dasselbe. Einzig eine kleine Gruppe von infizierten Kindern, darunter die hochintelligente Melanie, stellen die letzte Hoffnung auf Heilung dar. Unter strenger Aufsicht dürfen diese sogar am Schulunterricht teilnehmen. Die skrupellose Dr. Caldwell (Hollywood-Star Glenn Close!) will an einer Militärbasis mehr über die Kinder herausfinden. Sie sieht in ihnen vor allem eines: Versuchsobjekte.

Die interessante Mischung aus Zombie-Horror und Coming-of-Age-Story begeistert nicht nur durch große Darsteller*innen-Leistungen, sondern auch durch intelligente Dialoge und starke Versatzstücke aus der griechischen Mythologie. Ein kaltes Grausen nimmt uns Zuseher*innen von Beginn an gefangen, was sowohl den blutigen Kampfszenen als auch dem Blick in die menschlichen Abgründe geschuldet ist. Regt zum Nachdenken an!

