Das sind die 9 besten Zombie-Serien aller Zeiten:

Basierend auf dem gleichnamigen Webtoon erzählt der neue Streaminghit, wie eine Schule von Zombies belagert wird. Die Kids tun daraufhin alles, um am Leben zu bleiben, und geraten bei an die Grenzen ihrer körperlichen und psychischen Kräfte ... Überall lauern Untote, gepaart mit etlichen Action- und Spannungsmomenten, bei denen natürlich auch reichlich Blut fließt:

"All of us are dead" erfindet das Genre-Rad nicht neu, aber dafür liefert sie auf verdammt hohem Niveau ab: Neben den Gruselszenen gibt es auch zahlreiche Charaktermomente und sozialkritische Zwischentöne. "Egal, was passiert: Stirb nicht! Und lasst niemanden sterben!", sagt eine Lehrerin in einer Szene. Das lässt in der heutigen Zeit einen kalten Schauer ganz anderer Art über unseren Rücken rieseln ...

"All of us are dead" ist auf Netflix zu sehen. Hier geht's direkt zur Serie!