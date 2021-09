"Jackass": Diese Szenen waren zu schockierend für das Kino

Kaum eine andere Reality-Show hat es geschafft, 20 Jahre lang in den Köpfen des Publikums zu bleiben. Nachdem "Jackass" im Jahr 2000 seine Premiere auf MTV feierte, wurden Johnny Knokxville, Steve-O, Wee Man und Bam Margera zu bedenklichen Vorbildern für Jugendliche. Nach der Serie gab es insgesamt sechs Filme der Chaos-Truppe. Ihr neuster Streich "Jackass Forever" erscheint am 28. Oktober in den österreichischen Kinos.

Die Protagonisten haben bereits Wasabi durch die Nase gezogen, in Exkrementen gebadet und sich von giftigen Reptilien beißen lassen. Auch wenn man glaubt, dass es bei dieser Show keine Grenzen gibt, erzählte Steve-O in einem Interview mit "Hot Ones", dass es drei Stunts gegeben habe, die nicht ausgestrahlt wurden.