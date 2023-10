Da der Film unter der Regie von Irvin Kershner ("Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück") jedoch schon abgedreht war und Cubby Broccoli nach Ansicht der Richter schon viel früher dagegen hätte vorgehen können, entschieden sie zugunsten seiner Konkurrenten. So gab Sean Connery am 7. Oktober 1983 in "Sag niemals nie" tatsächlich sein James-Bond-Comeback im Kino. Der Film mit dem Österreicher Klaus Maria Brandauer als Bösewicht Largo und Kim Basinger als Bond-Girl ist unter 007-Fans umstritten, war aber ein kommerzieller Erfolg.

Trotz der Niederlage vor Gericht durfte sich Broccoli als Gewinner fühlen. Denn sein Film gewann das Rennen an den Kinokassen. "Octopussy" mit Roger Moore in der Hauptrolle kam nicht nur drei Monate früher als "Sag niemals nie" in die Kinos, er spielte auch mehr Geld ein. In den Folgejahren gab es gelegentlich Gerüchte über ein weiteres "Feuerball"-Remake. Doch dazu kam es nie. McClory starb 2006. Seine Erben verkauften die Filmrechte 2013 schließlich an Eon.