SEAN CONNERY

1. "James Bond jagt Dr. No" (1962)

Der Geheimdienst Ihrer Majestät sendet James Bond auf die fiktive Insel Cab Key (Jamaika), um das Verschwinden eines britischen Agenten aufzuklären. Dort bringt er - gemeinsam mit der Muscheltaucherin Honey Rider (Ursula Andress) - den fanatischen Nuklearwissenschafter Dr. No (Joseph Wiseman) zur Strecke.

2. "Liebesgrüße aus Moskau" (1963)

Nach dem Mord ihres treuen Mitarbeiters Dr. No will die Verbrecherorganisation "Phantom" (engl. "Spectre") Rache an Bond nehmen und benutzt die Russin Tatjana Romanova (Daniela Bianchi) als Köder. Als Bond dahinter kommt, flüchtet er im Orientexpress und bekommt es in Venedig mit Rosa Klebb (Lotte Lenya) zu tun.

3. "Goldfinger" (1964)

Diesmal ist Bond dem Juwelier Auric Goldfinger (Gert Fröbe) auf den Fersen, der illegal Gold schmuggelt. Bond verfolgt ihn über England und die Schweiz bis Kentucky, wo Goldfinger die US-Bank Fort Knox radioaktiv verseuchen will. Im Finale rettet sich Bond gemeinsam mit der Pilotin Pussy Galore (Honor Blackman).

4. "Feuerball" (1965)

In seiner vierten Mission jagt Bond den "Phantom"-Agenten Emilio Largo (Adolfo Celi), der ein Flugzeug mit zwei Atombomben an Bord entführt hat und droht, zwei Großstädte zu vernichten. Auf den Bahamas kommt es zur Unterwasserschlacht, Largos Ex-Geliebte Domino (Claudine Auger) versetzt dem Schurken den Todesstoß.

5. "Man lebt nur zweimal" (1967)

"Phantom"-Chef Ernst Stavro Blofeld (Donald Gilbert Pleasence) will mit gestohlenen Raumkapseln einen Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion anzetteln, um Japan und China zur Weltherrschaft zu verhelfen. Doch Bond macht Blofeld mithilfe der japanischen Agentin Kissy Suzuki (Mie Hama) einen Strich durch die Rechnung.

6. "Diamantenfieber" (1971)

Im Glauben, seinen Erzfeind Ernst Stavro Blofeld (Charley Gray) getötet zu haben, verfolgt Bond unter falscher Identität die Spur von Diamantenschmugglern bis nach Las Vegas. Doch Blofeld baut mit den Diamanten bereits an einem Lasersatelliten. Bond verhindert Schlimmeres und flüchtet mit Tiffany Case (Jill St. John).

"Sag niemals nie" (1983)

Der nicht von EON produzierte Bond-Film bringt ein letztes Wiedersehen mit Sean Connery und basiert auf der "Feuerball"-Vorlage, weicht aber von der früheren Verfilmung ab. Largo (Klaus Maria Brandauer) will Washington mit Nuklearsprengköpfen ausradieren, Domino (Kim Basinger) hilft Bond beim Vereiteln des Plans.