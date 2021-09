Dr. No ("James Bond jagt Dr. No", 1962)

Bereits der allererste Bond-Bösewicht hatte es in sich: Von einer kleinen Insel aus versucht Dr. No (Joseph Wiseman) mit brillantem Verstand und Händen aus Metall sich an den USA zu rächen, die sein Genie verkannt haben. Er ist ein versnobter Intellektueller, dessen Wort Gesetz ist: Seine Kaskade an Handlangern ist bereit, für seine Sache zu sterben, was Dr. No vollkommen bewusst ist – und ihn noch gefährlicher macht.

Auch Dr. No ist bereits Mitglied von Spectre, er zeigt Bond also bereits jene Richtung an, die der Agent in den kommenden Jahrzehnten einschlagen wird. Auch in Sachen Eleganz, Ego und abgrundtiefer Bösartigkeit setzte Dr. No Maßstäbe – nicht zuletzt dank des genialen Spiels von Joseph Wiseman, dessen markante Stimme dem Charakter noch zusätzlich etwas Schauderhaftes verleiht.

"James Bond jagt Dr. No" gibt es auf Amazon Prime zu kaufen und leihen. Hier geht's zum Film!