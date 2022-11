James Bond: Dieser Schauspieler ist der größte Favorit für Rolle

Aaron Taylor-Johnson (32) gehört angeblich nun zu den Favoriten für die Bond-Rolle. Das berichtet zumindest das britische Boulevardblatt "The Sun". Demnach soll der Schauspieler bei einem geheimen Test überzeugt haben. Wird er also der Nachfolger von Daniel Craig (54) als 007?

Insider behaupten dem Blatt zufolge, dass der 32-Jährige, der unter anderem in den "Kick-Ass"-Filmen, "Godzilla" oder "Avengers: Age of Ultron" zu sehen war, Bond-Produzentin Barbara Broccoli (62) beim Vorsprechen in den Pinewood Studios beeindruckt habe. "Aaron machte im September einen Screentest, um der nächste Bond zu werden, und die Produzenten und Barbara liebten ihn", zitiert "The Sun" eine anonyme Quelle: "Er ist jetzt einer der Spitzenreiter."