James Bond ist 60: 007-Darsteller im Wandel der Zeit

Pierce Brosnan: 1995 bis 2002

Im Jahr 1995 schlüpfte dann der irische Darsteller Pierce Brosnan in die Haut von James Bond. Die Figur hatte in dieser Zeit ihren bisher schlimmsten Schicksalsschlag zu verkraften: Der Kalte Krieg war vorbei. Dieses weltgeschichtliche Ereignis sollte im Hinblick auf die Figur James Bond keinesfalls unterschätzt werden. Denn ein Geheimagent wie 007, der im Verborgenen oder auf dem Territorium des Feindes agiert, ist der kalte Krieger schlechthin.

Eine patente Antwort auf dieses Problem zu finden, fiel der James-Bond-Reihe auch zunächst merklich schwer. So diente in "GoldenEye" mit dem von Gottfried John (1942-2014) gespielten General Ourumow immer noch ein Russe als Antagonist, als könnte das Franchise seine - neben Bösewicht Blofeld - liebsten Gegner schlicht nicht gehen lassen. In Brosnans zweitem Bond "Der Morgen stirbt nie" (1997) ist der Bösewicht dann ein Medien-Mogul, was natürlich perfekt in die 1990er Jahre passt, allerdings zu einem der schlechtesten Titel der gesamten Filmreihe führte.

Und was ist mit den Bond-Girls? Auch hier tut sich unter Brosnan - der von seiner physischen Erscheinung her übrigens ein ganz exzellenter Bond war - nichts. Zwar darf in "Die Welt ist nicht genug" (1999) mit Sophie Marceaus (55) Elektra King auch einmal eine Frau zur Schurkin werden, doch das anachronistische Rollenverständnis und die ständige Verfügbarkeit von Bonds Gespielinnen blieb in der Brosnan-Ära unverändert.