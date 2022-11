Jeffrey Dean Morgan: Beim "Walking Dead"-Dreh Füße gebrochen

Die populäre Zombie-Serie "The Walking Dead" ist gerade erst nach zwölf Jahren auf dem US-Kanal AMC zu Ende gegangen. Seit dem Finale von Staffel sechs spielte US-Darsteller Jeffrey Dean Morgan (56) in der Show den reformierten Bösewicht Negan. Gegenüber "Insider" enthüllte der Star jetzt, dass die elfte und letzte Ausgabe der Serie für ihn besondere Schmerzen mit sich brachte. Morgan hatte sich während der laufenden Dreharbeiten zu den finalen Folgen gleich beide Füße gebrochen. Seine Arbeit setzte er auch danach noch fort.

Die Wurzel allen Übels war in Morgans Fall ganz offenbar schlechtes Schuhwerk. In diesem habe er am Set von "The Walking Dead" Sprünge und Landungen absolvieren müssen, was zu den Brüchen geführt habe. "Es begann als nichts besonders Schlimmes, eine Haarfraktur. Und dann verschlechterte es sich", verriet er im Interview am roten Teppich zur Premiere des Serienfinales. "Die Knochen in meinen Fersen sind nicht mehr glatt".