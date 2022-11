Rick kehrt im "The Walking Dead"-Finale zurück

Im Serienfinale von "The Walking Dead" ist eine ganz besondere Figur zurückgekehrt. Niemand geringeres als Rick (Andrew Lincoln) war nach mehr als vier Jahren Abwesenheit endlich wieder in der Zombie-Welt zu sehen. Durch die Rückkehr Ricks wurde das Ende der Zombie-Serie wahrlich vollkommen. Wie hätte "The Walking Dead" besser enden können als mit der Figur, mit der alles angefangen hat? Außerdem wurde so der Weg für das Spin-off von Rick und Michonne (Danai Gurira) geebnet.

Obwohl man Rick in "Rest in Peace" nicht lange zu Gesicht bekommen hat, waren die Fans verständlicherweise überaus erfreut über den Auftritt des Fan-Lieblings. Lest hier, wie Ricks Rückkehr zu endorphinen Purzelbäumen bei den Fans gesorgt hat: