Viele Stars

Abbrennen wird das Action-Feuerwerk Regisseurin Tanya Wexler, von der die gefeierte Dramedy "Buffaloed" und die historische Komödie "Hysteria" stammen. Zu den weiteren Mitwirkenden zählen Bobby Cannavale ("Ant-Man and the Wasp"), Jai Courtney ("Suicide Squad") und Laverne Cox ("Orange Is the New Black"). Ebenfalls mit dabei sind Susan Sarandon und Stanley Tucci.

"Jolt" wird am 23. Juli auf Amazon Prime starten.

Sollte sich der Termin verzögern, werden wir unsere aggressiven Impulse nur schwer zügeln können.