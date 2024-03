Darum geht's in der Jubiläumsfolge

"Meine Rolle Katrin verfolgt gemeinsam mit Tobias weiter ihre Revanche gegen Carlos und hofft, dass mit der Gerichtsverhandlung endlich ein Schlusspunkt gesetzt wird", erklärt Schauspielerin Ulrike Frank in einer RTL-Mitteilung. Sie fügt hinzu: "Damit würde sich auch die Situation mit Tobias beruhigen, der langsam Gewissensbisse bekommt. Es spitzt sich alles zu und wird zu einer Frage der Loyalität."

Jan Kittmann alias Tobias verrät, dass sich in der besonderen Folge alles um den Prozess dreht und ob Carlos verurteilt wird oder nicht: "Tobias muss vor Gericht, vor den Augen seiner Freunde und unter Eid seine Falschaussage gegen Carlos wiederholen. Ob er das schafft, wissen nur diejenigen, die am 15. April zuschauen..."

Josefin Bressel berichtet: "Die Chancen stehen nahezu aussichtslos für Carlos, denn das einzige Beweismittel wird dann auch vernichtet sein. Trotz allem will Alicia Carlos zur Seite stehen. Sie weiß, dass er unschuldig ist und jetzt kann sie nur noch für ihn da sein." Und Patrick Fernandez fügt hinzu: "In dieser Folge gibt es sehr spannende Höhepunkte und Fragen: Ein intensiver Konflikt zwischen Tobias und Katrin! Wird Carlos freigesprochen oder nicht? Wäre er dann auch frei für die Liebe? Und was ist noch zwischen Alicia und Paul?"