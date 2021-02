Julia Roberts und Sean Penn in Serie zum Watergate-Skandal

Die Oscar-Preisträger Julia Roberts (53) und Sean Penn (60) übernehmen die Hauptrollen in einer TV-Serie über den Watergate-Skandal, der 1974 den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon zu Fall brachte. Der US-Bezahlsender Starz kündigte das Projekt am 22. Feber auf Twitter an und verlinkte einen Bericht des Branchenportals "Deadline.com". Demnach übernimmt Matt Ross (51) die Regie. Die Dreharbeiten sollen in diesem Frühjahr beginnen.