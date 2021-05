Kaleidoskop-Sommerkino heuer erstmals in Arena Wien

Kino als sozialer Raum

CineCollective ist ein vierköpfiges Kuratorinnen-Kollektiv – Djamila Grandits, Doris Posch, Lisa Mai und Marie-Christine Hartig – mit Homebase in Wien. Die vier Frauen äußern sich zur heurigen "Kaleidoskop"-Ausgabe: "Trotz der durch die Pandemie geprägten Situation und der bedauerlichen Tatsache, den Karlsplatz für einen Sommer verlassen zu müssen, blicken wir dem Sommer optimistisch entgegen. Wir freuen uns sehr auf ein Filmfest voller gemeinsamer cineastischer Momente und Begegnungen in der Arena Wien. Als KuratorInnen-Kollektiv eint uns die Liebe für Kino als sozialer Raum und Film als Material, Medium und Form für alle sowie die Lust an kollektiven Prozessen."