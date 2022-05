Wie Nina freut sich Elena Miras (29) über eine alte Bekannte. Nachdem sie in der letzten Folge ihre Verbündeten Jan und Sissi Hofbauer (26) verlor, bekommt sie eine neue beste Freundin: "Sommerhaus"-Mitstreiterin Yeliz Koc (28). Die beantwortet die in der Staffel oft gestellte Frage "Influencer oder Faulenzer" mit der Berufsangabe "Infaulenzerin".

Umsturzversuche gehen schief

Der Höhepunkt ist Martin Wernickes (41) Kampf für eine zweite Toilette. Für den "Berlin - Tag und Nacht"-Star eine Frage der Menschenwürde. Schließlich läuft er seit Tagen in derselben Unterhose rum. Selbst schuld: In der Bestrafungsrunde in der letzten Folge wollte er lieber sein Poesiebuch anstatt Klamotten behalten.

Die Revolte des Reality-Debütanten läuft ins Leere - wie so viele Widerstandsversuche in der Staffel. Als Nächster ruft Ronald Schill (63) die Revolution aus. An der "Wand der Wahrheit" sollen sich die Stars in eine Reihenfolge bringen: Mit welchem Kollegen will man nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden. Ronald wittert zu Recht einen Versuch der Regie, "Zwietracht zu sähen". Seine gloriose Idee: Die Stars drehen die Reihenfolge einfach um. Klassischer Denkfehler. Jetzt landet der beliebteste Promi nämlich hinten und wird bestraft.