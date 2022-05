"Kampf der Realitystars": Konflikt zwischen Jan und Tessa wächst

Chethrin bewahrt Restwürde und geht

Die drei Verlierer müssen in einen Ausscheidungskampf. Wer sich am schnellsten in einen roten Teppich einrollt, gewinnt. Bei Chethrin kullern jetzt die Tränen. Sie gerät in Panik und muss aus dem Teppich befreit werden. Da Heinrich sich völlig verheddert, gewinnt Ronald.