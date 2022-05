"Kampf der Realitystars": Jan Leyk wird ungemütlich

Ronald verteilt Geld an die ärmsten Kandidaten

Im Bestrafungsspiel müssen sich die Stars selbst nach verschiedenen Kriterien ranken: Wer hat die höchste Gage, wer hat am häufigsten den Vertrag nachverhandelt usw. Neuling Paco, Yasin Mohamed (30) und Schäfer Heinrich (55) stellen sich dabei als die ärmsten Kandidaten heraus. Als Strafe für viele Fehleinschätzungen müssen die Promis Klamotten und Gepäck abgeben. Insgesamt dürfen sie nur Habseligkeiten mit einem Gewicht von drei Kilo behalten. Martin will sich nicht von einem Poesiebuch trennen, das ihm seine Freundin mitgegeben hat. Anstatt einem Gerangel gibt es aber große Solidaritätsbekundungen. Jan und Yasin verzichten zum Beispiel auf ihren Anteil an den drei Kilo. Große Gefühle überall.

An der "Wand der Wahrheit" müssen sich die Stars ein weiteres Mal in eine Reihenfolge bringen - und ihre Wahl mit einem Zuschauervotum abgleichen. Es geht um den geldgeilsten Kandidaten in der Wahrnehmung des Publikums. Natürlich trifft es den Ex-Politiker Ronald Schill (63). Um sein Image reinzuwaschen, darf Ronald 3.000 Euro auf seine Mitbewohner verteilen. In einem Monolog von shakespearscher Größe verteilt der ehemalige Richter das Geld auf die Stars mit der geringsten Gage. Dass er ein Drittel des Geldes selbst einsackt, verrät Ronald erst später.