Macaulay Culkin als Kevin ist längst aus dem Alter heraus, in dem er in "Kevin – Allein Zu Haus" aka. "Home Alone" seine kindlich-gefährlichen Abenteuer erlebt hat, doch das hindert Disney nicht daran, die beliebte Franchise der 20th Century Studios durch eine brandneue Komödie unter dem Titel "Home Sweet Home Alone" fortzusetzen.

Diesmal wird der junge Max im Mittelpunkt stehen.