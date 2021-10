Diese 28 Weihnachtsfilme starten neu auf Netflix

Was wäre die Weihnachtszeit ohne kitschige, romantische, durchaus vorhersehbare, aber dennoch wunderbare Weihnachtsfilme? In den vergangenen Jahren hat vor allem Netflix mit Produktionen wie "Prinzessinnentausch", "A Christmas Prince", "Weihnachten zu Hause", "Holidate" und Co. für Weihnachtsstimmung bei den AbonnentInnen gesorgt.

2021 verkündete der Streaming-Gigant nun 28 Filme und Serien von November bis Dezember, die das Fest der Liebe zelebrieren.