Queen of the South (seit 2016)

Endlich darf in einer Drogen-Serie auch mal eine Frau die Zügel in der Hand halten – und noch dazu in einer Serie, die mit krachender Action und authentischer Darstellung des Drogen-Milieus nicht spart: "Queen of the South" handelt von Teresa Mendoza, die von Mexiko aus in die USA flüchtet, nachdem ihr Freund brutal ermordet wurde – der war nämlich Drogenkurier. Bald muss sich Teresa eingestehen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, ihr (neues) Leben zu schützen und den Mord an ihrem Liebsten zu rächen: Sie muss selbst zur Drogenbaronin aufsteigen...

Die Serie besticht mit einer dichten Atmosphäre, konstant hoher Spannung und gerade so viel Soap-Elementen, dass man von Beginn an bei der Stange bleibt. Zu sehen, wie Teresa machohafte Männer das Fürchten lehrt und dabei immer stylish aussieht, ist erfrischend, macht Spaß und ist nach wie vor die Ausnahme der Regel im seriellen Drogen-Genre. Dafür verantwortlich ist vor allem Hauptdarstellerin Alice Braga, die ihre Figur nach und nach immer mehr zu einer Naturgewalt entfesselt.

