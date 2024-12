Klaus Steinbacher (30) ist in der vierten und finalen Staffel der Serie "Sisi" zu sehen (ersten zwei Folgen seit 1. Dezember bei RTL+ , zwei neue Folgen ab 8. Dezember und lineare Ausstrahlung bei RTL). Er verkörpert Georg Basselet von La Rosée, den Sisi zu einem Pferderennen herausfordert, um ihren Familiensitz Schloss Possenhofen zu retten. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Schauspieler, was er an seiner Rolle als Rennjockey und Pferdezüchter besonders mag und welche schräge Erfahrung er beim Dreh machte.

Steinbacher : Georg musste in seinem Leben viel durchmachen und hat sich darum eine gewisse Fassade zugelegt, die nicht unbedingt sympathisch erscheint. Diese Fassade bröckelt im Laufe der Geschichte immer mehr und wir erleben den Menschen dahinter und seine Verletzlichkeit. Das mag ich sehr an dieser Figur.

Steinbacher : Unser Regisseur Sven Bohse hatte sich bei unserem ersten Gespräch gewünscht, dass ich ein bisschen Dialekt in die Aussprache meiner Figur mit einfließen lassen soll. Wir haben am Set ein paar Varianten probiert und es ist letztlich eine Färbung geworden. Diese Aussprache verortet meine Figur in Bayern, lässt sie aber für den gesamten deutschsprachigen Raum verständlich bleiben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen zu jener Zeit in Bayern in etwa so geklungen haben wie Georg Basselet in unserer Serie.

In einer Historienserie ist das Kostümdesign sehr wichtig. Welche Looks haben Sie getragen und wie haben Sie sich damit gefühlt?

Steinbacher: Das Besondere an Georg ist, dass er sich in verschiedenen Welten bewegt: Er ist ein Graf und wir sehen ihn dementsprechend gekleidet bei offiziellen Anlässen, auf einem Ball und in der Oper zum Beispiel. Gleichzeitig packt er aber auf seinem Pferdehof mit an und wir sehen ihn in Stallklamotten Hufe schmieden und Stall ausmisten. Und dann ist er noch Jockey und reitet Pferderennen, das natürlich in klassischem Jockey-Outfit. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, all diese unterschiedlichen Kostüme zu tragen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass sich Georg in den Stallklamotten am wohlsten fühlt.

Georg ist Rennjockey und Pferdezüchter. Haben Sie zuvor schon mit Tieren am Set, insbesondere Pferde gearbeitet?

Steinbacher: Ich habe zwar schon oft mit Tieren gedreht, aber Reiten durfte ich vor diesem Dreh noch nie. Umso mehr hab ich das genossen. Ich habe die Arbeit unseres Stunt-Teams mit den Pferden bewundert und habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich selbst aufs Pferd durfte. Mein Stunt-Pferd hieß übrigens Carambo - der Name war Programm. Aber alle Pferde waren großartig und das Drehen mit ihnen hat viel besser funktioniert, als ich mir das im Vorhinein vorgestellt hatte. Es hat mir sogar so viel Spaß gemacht, dass ich in Zukunft öfter Reiten und mit Pferden arbeiten möchte.

Wie haben Sie sich auf die Pferde/die Reitszenen vorbereitet?

Steinbacher: Ungefähr 25 Reitstunden durfte ich nehmen. Das war ein Geschenk für mich, weil ich mit tollen Reitlehrerinnen und Pferden zusammenarbeiten konnte.