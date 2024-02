Altbewährter Idris Elba und neue Schurken

In dieser Spin-off-Serie zu den bisherigen zwei "Sonic"-Kinofilmen wird wieder ein Mix aus Realfilm und Animation geboten. Im zweiten Kinoabenteuer wurde Knuckels ja bereits hinreichend vorgestellt und sprach in der Originalfassung mit der Stimme von Idris Elba. Der Star leiht nun auch wieder sein einprägsames Organ dem roten Wesen.

Zeitlich ist die Handlung zwischen den Ereignissen des zweiten und des in Vorbereitung befindlichen dritten Films zu verorten. Der Trailer hat uns ein paar wohlbekannte Gesichter geboten – allen voran Wade (Adam Pally) -, deutet aber auch eine neue Gruppe von Schurk:innen an.

Die kindergerechte Action wird also perfekte die Wartezeit auf "Sonic The Hedgehog 3" verkürzen, der im heurigen Dezember in die Kinos kommt. Mit Jim Carrey als Dr. Robotnik dürfen wir aber jetzt nicht rechnen. Der Grimassenkönig startet dann erst wieder im Kino durch.