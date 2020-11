Kommt Keanu Reeves als "Constantine" zurück?

Obwohl die DC-Verfilmung "Constantine" – basierend auf der Comic-Serie "Hellblazer" – im Jahr 2005 bei Comic-Fans auf wenig Gegenliebe gestoßen ist, hat sich die Wertung im Lauf der Jahre gründlich gewandelt. Mittlerweile ist Keanu Reeves in der Rolle als Höllen-Detektiv John Constantine ebenso zur Kultfigur geworden wie in seinen Auftritten als "John Wick" oder Neo in der "Matrix"-Trilogie.