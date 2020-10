Kurt Russell kehrt zu Weihnachten als Santa Claus zurück

Weihnachten ist in Gefahr! Aber 2020 sind schon genug Familienfeiern ausgefallen. Bei Netflix rückt daher Kurt Russell als bewährter Retter von Weihnachten aus. Als unkonventioneller Santa Claus hat er diesmal auch seine Ehefrau Goldie Hawn als Mrs. Claus an seiner Seite. Gemeinsam mit Kate (Darby Camp) müssen sie in "The Christmas Chronicles 2" verhindern, dass Weihnachten für immer in Vergessenheit gerät. Hier ist der erste Trailer der Action-reichen Weihnachtsgeschichte: