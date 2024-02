Kamerafrau Kuras führt erstmals Regie

"Lee" ist das Regiedebüt der angesehenen Kamerafrau Ellen Kuras ("Vergiss mein nicht", "Summer of Sam"). Die Regisseurin stützt sich dabei auf die 1985 veröffentlichte Biografie "The Lives of Lee Miller", die von Millers Sohn Antony Penrose stammt. In ihrem Film wird dem Kampf der Hauptfigur gegen Sexismus ebenfalls eine zentrale Bedeutung zukommen. Auch Lees Leben nach dem Krieg wird thematisiert und es soll deutlich gemacht werden, wie sehr sie unter dem Schrecklichen, dessen Zeugin sie geworden war, zu leiden hatte.