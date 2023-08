In "The Guardians of the Galaxy Vol. 3" hat Chris Pratt als bisheriger Anführer des wilden und buntgemischten Haufens offiziell abgedankt, doch eine Ankündigung in der Post-Credit-Szene macht uns Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Figur, weil es dort heißt: "Star-Lord wird zurückkehren". Welche neuen Abenteuer dürfen wir uns also mit dem Weltraum-Abenteurer erwarten und könnte diese Rückkehr in Form eines Spin-offs stattfinden?

Antworten darauf hat nun der bisherige "Guardians"-Regisseur James Gunn geliefert, obwohl er mit kommenden MCU-Projekten nichts mehr zu schaffen haben wird, da er ja inzwischen für die Konkurrenz DC arbeitet.