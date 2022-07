Auch wenn seine Beliebtheitswerte in den vergangenen Monaten rapide in den Kessel gerasselt sind, gehört Chris Pratt immer noch zu den größten und vor allem profitabelsten Stars des MCU: Als Hauptdarsteller der beiden "Guardians of the Galaxy"-Filme ist er das Gesicht einer der am meist gefeierten Marvel-Streifen aller Zeiten. Mittlerweile ist Star-Lord alias Peter Quill sogar zu Pratts Paraderolle geworden.

Wie bereits bekannt und von Regisseur James Gunn offiziell bestätigt wurde, wird der dritte Teil der "Guardians of the Galaxy"-Reihe der letzte sein. Das heißt, 2023 (der voraussichtliche Kinostart von "Guardians of the Galaxy" ist der 3. Mai 2023) heißt es Abschied nehmen von der berühmt-spacigen Weltall-Crew. Heißt das aber auch, dass Chris Pratts Zukunft im MCU damit besiegelt ist?