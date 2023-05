Grenzen von Biologie und Technologie verschwimmen

Die "Guardians of the Galaxy"-Reihe erinnert nicht nur aufgrund des Weltraum-Settings, sondern auch aufgrund von nicht-menschlichen Wesen an das Scifi-Genre. In "Vol. 3" verschwimmen die Grenzen von Biologie und Technologie wie nie zuvor. Genveränderte Wesen bilden hier nur den Anfang. Ganze Grundgesetze von Welten stehen hier Kopf. So gibt es zum Beispiel eine Welt, in der technologische Aufgaben von Biomechanismen übernommen werden. Auch eine Erde mit Hybrid-Wesen bringen zum Staunen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Gerade dadurch dürfte der Abschlussfilm der Trilogie auch Fans des Scifi-Genres ansprechen, die dem Superhelden-Genre nicht so viel abgewinnen können.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" wirft aber auch die Frage auf, inwiefern die Verschmelzung von Biologie und Technologie überhaupt einen Fortschritt darstellt, da diese oft mit der Überschreitung von moralischen Grenzen erzielt wird, wie etwa Gen-Experimente. Das beste Beispiel dafür ist wohl Rocket. Seine Vergangenheit steht in dem MCU-Film im Fokus und führt die tragisch-grauenvollen Seiten von solchen Experimenten vor Augen.