2012 gab es von Lionsgate eine Neuauflage der Filmreihe, an der Davis nicht mehr beteiligt war. An seiner Stelle übernahm der kleinwüchsige Wrestler Dylan Mark Postl nun die Hauptrolle und "Leprechaun: Origins" führte uns zu den Ursprüngen der Figur zurück. 2018 folgte dann "Leprechaun Returns". In beiden Filmen war der teuflische Kobold aber nur mehr ein stummes, blutrünstiges Ungeheuer.

Nun wurde aber ein weiteres Reboot angekündigt. Ist womöglich Warwick Davis endlich wieder mit an Bord?